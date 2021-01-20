«Колорадо» нанёс 3-е подряд поражение «Лос-Анджелесу», у Ничушкина – «-1»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен, а у «Лос-Анджелеса» — Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

25-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 54 секунды и, не отметившись результативными действиями, завершил её с показателем полезности «-1». Для него это третья игра подряд без набранных очков и первая с отрицательным коэффициентом полезности.

Для «Кингз» это поражение стало 3-м подряд со старта сезона НХЛ, а «Эвеланш» одержали 2-ю победу кряду после поражения в первой игре чемпионата от «Сент-Луис Блюз» (1:4).