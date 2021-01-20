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«Колорадо» нанёс 3-е подряд поражение «Лос-Анджелесу», у Ничушкина – «-1»

«Колорадо» нанёс 3-е подряд поражение «Лос-Анджелесу», у Ничушкина – «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен, а у «Лос-Анджелеса» — Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

25-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 54 секунды и, не отметившись результативными действиями, завершил её с показателем полезности «-1». Для него это третья игра подряд без набранных очков и первая с отрицательным коэффициентом полезности.

Для «Кингз» это поражение стало 3-м подряд со старта сезона НХЛ, а «Эвеланш» одержали 2-ю победу кряду после поражения в первой игре чемпионата от «Сент-Луис Блюз» (1:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Саад (Калверт, Маккиннон) – 03:07' (5x5)   0:2 Тэйвз (Жирар, Донской) – 34:11' (5x4)   0:3 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 36:06' (5x4)   1:3 Атанасиу (Копитар, Андерсон) – 47:50' (5x5)   2:3 Кемпе (Копитар, Даути) – 54:22' (5x4)
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