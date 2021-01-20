Первый номер драфта НХЛ 2019 года Джек Хьюз повторил рекорд «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 4:3.

Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. В активе американского форварда, выбранного под первым номером на драфте НХЛ 2019 года, стало шесть очков в нынешнем сезоне. Таким образом, Хьюз повторил рекорд «Нью-Джерси» по очкам в трёх матчах со старта сезона.

Ранее подобным достижением отмечались Грег Адамс (сезон-1985/1986), Мел Бриджман (1986/1987), Джон Маклин (1995/1996), Брайан Джионта (2006/2007), Йеспер Братт (2017/2018) и Кайл Палмьери (2018/2019).