НХЛ заменила шайбы, используемые для проведения матчей регулярного чемпионата лиги

Национальная хоккейная лига опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается о решении заменить шайбы, используемые для проведения матчей регулярного чемпионата.

«Начиная с сегодняшних матчей НХЛ будет использовать игровые шайбы без встроенной технологии отслеживания. Решение было принято после того, как были высказаны опасения по поводу поведения шайбы в первых матчей нынешнего сезона. Анализ, проведённый лигой, показал, что первая партия шайб не получила такой же точной обработки в процессе производства в межсезонье, как это было сделано перед минувшим розыгрышем плей-офф

Ожидается, что в ближайшее время поступит новая партия «отслеживающих шайб», которая после прохождения соответствующего контроля качества будет снова использоваться на всех матчей. Пока же НХЛ будет использовать официальные игровые шайбы сезона-2019/2020 и продолжит использовать технологию слежения за игроками», — говорится в заявлении лиги.