«Йокерит» продлил контракт с Хаапалой, набравшим 23 очка в 38 матчах в этом сезоне КХЛ

«Йокерит» на официальном сайте клуба объявил о заключении нового контракта с нападающим Хенриком Хаапалой. Действующее соглашение с финским форвардом было рассчитано до 30 апреля 2021 года. Новое соглашение продлено ещё на два сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "-3" и 18 минутах штрафного времени. Хенрик проводит второй сезон в клубе и лиге.

В сезоне-2017/2018 Хаапала пытался пробиться в НХЛ. Он сыграл пять матчей за «Флориду Пантерз» и отметился одной голевой передачей. Большую часть того сезона Хенрик провёл в АХЛ, а заканчивал год в чемпионате Финляндии, став серебряным призёром в составе «Таппары».