Экс-форвард «Флориды» Хенрик Хаапала стал игроком «Йокерита»
Финский нападающий Хенрик Хаапала заключил контракт с «Йокеритом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий играл в Швейцарии за «Лугано». В 21 матче регулярного чемпионата он забросил три шайбы и сделал 12 результативных передач. В трёх матчах плей-офф на его счету 5 (1+4) очков. В сезоне-2017/18 Хаапала пытался пробиться в НХЛ. Он сыграл пять матчей за «Флориду Пантерз» и отметился одной голевой передачей. Большую часть того сезона Хенрик провёл в АХЛ, а заканчивал год в чемпионате Финляндии, став серебряным призёром в составе «Таппары».
Ранее лучший защитник-бомбардир «Йокерита» Алекс Грант заключил новый контракт с финским клубом.
Лучший защитник-бомбардир «Йокерита» Алекс Грант остался в клубе
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