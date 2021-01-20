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Бадюков: «Спартаку» предстоит непростой месяц борьбы за выход в плей-офф

Бадюков: «Спартаку» предстоит непростой месяц борьбы за выход в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2).

«Такие обрезы, как сделал Талалуев в конце матча, на этом уровне с ЦСКА обычно заканчиваются плохо. Но на одного Илью не стоит всё сваливать. «Спартак» наиграл минимум на ничью в основное время, перебросал соперника и превзошёл его по моментам. Но если при такой игре не забиваешь, ЦСКА быстро тебя накажет. Что и случилось. «Армейцы» провели не лучший матч, было видно, что не отошли от тяжёлой игры со СКА, но выжали максимум из моментов.

А «Спартаку» предстоит непростой месяц борьбы за выход в плей-офф, но команде не стоит посыпать голову пеплом. Надо просто спокойно проанализировать ошибки и идти дальше. А нас, похоже, ждёт очень интригующая концовка регулярного чемпионата», – приводят слова Бадюкова «Известия».

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