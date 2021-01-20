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Премьер Латвии — о проведении ЧМ-2021 в одиночку: вопрос в том, кто за всё это заплатит

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Премьер Латвии — о проведении ЧМ-2021 в одиночку: вопрос в том, кто за всё это заплатит
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поделился мнением о возможности проведения в Риге перенесённых из Минска матчей ЧМ-2021.

«Я ещё не видел ни одного расчёта, во сколько это могло бы обойтись. Нужно обсудить с ИИХФ, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении. Если необходимы дополнительные средства, вопрос в том, кто за всё это заплатит. Было бы логично, если бы ИИХФ пошла навстречу, поскольку, в конце концов, это её чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем», – цитирует ТАСС заявление политика, сделанное в эфире TV3.

Напомним, что изначально турнир должен был проходить в двух городах. Сейчас рассматриваются три варианта: провести все матчи только в Латвии, разделить их между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.

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