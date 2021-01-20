Премьер Латвии — о проведении ЧМ-2021 в одиночку: вопрос в том, кто за всё это заплатит

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поделился мнением о возможности проведения в Риге перенесённых из Минска матчей ЧМ-2021.

«Я ещё не видел ни одного расчёта, во сколько это могло бы обойтись. Нужно обсудить с ИИХФ, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении. Если необходимы дополнительные средства, вопрос в том, кто за всё это заплатит. Было бы логично, если бы ИИХФ пошла навстречу, поскольку, в конце концов, это её чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем», – цитирует ТАСС заявление политика, сделанное в эфире TV3.

Напомним, что изначально турнир должен был проходить в двух городах. Сейчас рассматриваются три варианта: провести все матчи только в Латвии, разделить их между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.