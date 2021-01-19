Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель назвал проблему, которая может помешать Латвии провести ЧМ-2021 в одиночку

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель назвал проблему, которая может помешать Латвии провести ЧМ-2021 в одиночку
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал проблему, которая может помешать Латвии провести ЧМ-2021 в одиночку.

«Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение — мы должны это сделать до конца января.

В Хернинге был организован женский чемпионат Европы по гандболу в условиях пандемии, там уже есть вся необходимая инфраструктура. Братислава блестяще организовала чемпионат мира в 2019 году, там очень хорошая арена. У нас чемпионат мира в мае-июне, и если делать временную арену, как хотят в Латвии, то у нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда», — цитирует Фазеля ТАСС.

Президент ИИХФ — о месте проведения ЧМ-2021: Латвия просит полуфинал и финал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021