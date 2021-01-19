Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал проблему, которая может помешать Латвии провести ЧМ-2021 в одиночку.

«Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение — мы должны это сделать до конца января.

В Хернинге был организован женский чемпионат Европы по гандболу в условиях пандемии, там уже есть вся необходимая инфраструктура. Братислава блестяще организовала чемпионат мира в 2019 году, там очень хорошая арена. У нас чемпионат мира в мае-июне, и если делать временную арену, как хотят в Латвии, то у нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда», — цитирует Фазеля ТАСС.