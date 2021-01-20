«Политизировано донельзя». В МИД РФ отреагировали на перенос ЧМ-2021 из Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о переносе чемпионата мира — 2021 из Беларуси.
«То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнёры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, которые в принципе недопустимы.
Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните, какая драматичная подготовка к турниру у нас была. Вместо того чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться, каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».
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