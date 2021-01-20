Бадюков — о пяти пропущенных Сорокиным голах: Илью просто кинули под танки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал дебют вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в НХЛ. Россиянин справился с 27 бросками по своим воротам из 32 в матче с «Рейнджерс» (0:5).



«Конечно, Илья мечтал не о таком дебюте. Наставник «островитян» Барри Тротц отметил, что команда подставила и Семёна Варламова, которому на раскатке шайба попала в челюсть, и Сорокина. Илья, безусловно, не рассчитывал выйти в стартовом составе.



Вместе с тем давайте посмотрим на цифры. В первом матче с «Рейнджерс» Варламов отразил все 24 броска. Во второй встрече по воротам Сорокина было сделано уже 32 броска. Команда Артемия Панарина, в четверг проигравшая «островитянам» 0:4, проанализировала ошибки и вышла на встречу заведённой — вот она специфика спаренных матчей. Как ни старался Сорокин, устоять ему было сложно. Получается, что его просто кинули под танки.



Что ждёт Илью теперь? Есть опытный Кори Шнайдер, подписанный перед началом сезона. Его специально брали из «Нью-Джерси», чтобы у Сорокина было время освоиться и поиграть в АХЛ за «Бриджпорт», фарм-клуб «Айлендерс». Возможно, что Илья продолжит играть дальше, а команде просто необходимо его всячески поддержать. Это заключается в более собранной игре в обороне, чем во втором матче с «Рейнджерс».



Насколько мне известно, в «Айлендерс» Илью перед началом сезона хвалили, отмечая его технику и скорость перемещения в воротах», — приводит слова Бадюкова «Команда России».

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