Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов в списке недоступных игроков из-за протокола COVID-19

Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса, сообщает журналист Эллиот Фридман в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения которые включали социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинские маски.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В своем последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвиз» со счётом 4:5.