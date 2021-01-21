«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов коронавируса

«Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу наказание от НХЛ на $ 100 тыс. за нарушение медицинских протоколов COVID-19.
«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — говорится в заявлении в «твиттере» клуба.
Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса.
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