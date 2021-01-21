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НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $ 100 тыс за нарушение медицинских протоколов COVID-19

НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $ 100 тыс за нарушение медицинских протоколов COVID-19
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» нарушение медицинских протоколов COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте лиги, клуб оштрафован на $ 100 тыс. за нарушения которые включали социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинские маски.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В своем последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвиз» со счётом 4:5.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Баффало Сэйбрз». Встреча состоится 23 января, начало матча – 23:00 мск.

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