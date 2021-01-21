Бадюков: когда Григоренко наберёт темп, всё у него будет в полном порядке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался о перспективах форварда «Коламбус Блю Джекетс» Михаила Григоренко.
«Весьма и весьма неплохие перспективы, даже несмотря на то что первые две встречи с «Нэшвиллом» его команда проиграла. Григоренко сразу же попал в первое звено. Его партнёрами стали Пьер-Люк Дюбуа и датчанин Оливер Бьоркстранд, способные набрать по 60 очков за сезон. Наставник «жакетов» Джон Торторелла видит обученность Михаила, прекрасно знает, из какой системы он пришёл.
Григоренко всегда может сыграть в обороне, а при необходимости – в центре. Если его прорвёт – а я надеюсь, что это вот-вот произойдёт, – от него можно будет ждать результативной игры. Пока Григоренко не везёт. Когда он наберёт свой темп, который был у него в КХЛ в связке с Капризовым, всё у него будет в полном порядке», – цитирует Бадюкова «Команда России».
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