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Бадюков: когда Григоренко наберёт темп, всё у него будет в полном порядке

Бадюков: когда Григоренко наберёт темп, всё у него будет в полном порядке
Хоккей / НХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался о перспективах форварда «Коламбус Блю Джекетс» Михаила Григоренко.

«Весьма и весьма неплохие перспективы, даже несмотря на то что первые две встречи с «Нэшвиллом» его команда проиграла. Григоренко сразу же попал в первое звено. Его партнёрами стали Пьер-Люк Дюбуа и датчанин Оливер Бьоркстранд, способные набрать по 60 очков за сезон. Наставник «жакетов» Джон Торторелла видит обученность Михаила, прекрасно знает, из какой системы он пришёл.

Григоренко всегда может сыграть в обороне, а при необходимости – в центре. Если его прорвёт – а я надеюсь, что это вот-вот произойдёт, – от него можно будет ждать результативной игры. Пока Григоренко не везёт. Когда он наберёт свой темп, который был у него в КХЛ в связке с Капризовым, всё у него будет в полном порядке», – цитирует Бадюкова «Команда России».

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