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Названы даты, когда совет ИИХФ определится с местом проведения ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, когда организация определится с местом проведения ЧМ-2021. Заседание совета ИИХФ пройдёт 26 или 27 января.

«На следующей неделе мы точно примем решение. Совет ИИХФ состоится во вторник или среду», — цитирует Фазеля ТАСС.

18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).