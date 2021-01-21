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«Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»

«Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Егор Аверин. В основное время в составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов, Артём Ильенко и Владимир Ткачёв. Голкипер гостей Эдди Паскуале отразил 26 бросков. По два очка в составе «Ак Барса» набрали Найджел Доус (1+1), Патрис Кормье (1+1) и Виктор Тихонов (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 23 января в гостях встретится с «Сочи», а «Ак Барс» 28 января в Казани — с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Тихонов (Доус, Мёрфи) – 08:20' (5x4)   1:1 Каюмов (Ландер, Пулккинен) – 21:46' (5x5)   1:2 Ильенко (Мисюль, Алексеев) – 26:45' (5x5)   2:2 Кормье (Песонен, Педан) – 27:39' (5x5)   3:2 Доус (Кормье, Тихонов) – 56:21' (5x4)   3:3 Ткачёв (Петерссон, Аверин) – 59:10' (6x5)   3:4 Аверин – 65:00' (ПБ)
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