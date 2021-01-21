«Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Егор Аверин. В основное время в составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов, Артём Ильенко и Владимир Ткачёв. Голкипер гостей Эдди Паскуале отразил 26 бросков. По два очка в составе «Ак Барса» набрали Найджел Доус (1+1), Патрис Кормье (1+1) и Виктор Тихонов (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 23 января в гостях встретится с «Сочи», а «Ак Барс» 28 января в Казани — с екатеринбургским «Автомобилистом».
- 21 января 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:13
-
20:06
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
18:47
-
18:29
-
17:54
-
17:41
-
17:00
-
16:33
-
16:09
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:37
-
14:18
-
13:59