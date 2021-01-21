«Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Егор Аверин. В основное время в составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов, Артём Ильенко и Владимир Ткачёв. Голкипер гостей Эдди Паскуале отразил 26 бросков. По два очка в составе «Ак Барса» набрали Найджел Доус (1+1), Патрис Кормье (1+1) и Виктор Тихонов (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 23 января в гостях встретится с «Сочи», а «Ак Барс» 28 января в Казани — с екатеринбургским «Автомобилистом».