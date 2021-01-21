ЦСКА обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

По два очка в составе победителей набрали Антон Слепышев (1+1) и Марио Кемпе (1+1). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 32 броска. В «Амуре» шайбы забросили Александр Шаров и Валентин Пьянов.

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Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Амур» 26 января в Хабаровске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».