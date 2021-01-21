ЦСКА обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
По два очка в составе победителей набрали Антон Слепышев (1+1) и Марио Кемпе (1+1). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 32 броска. В «Амуре» шайбы забросили Александр Шаров и Валентин Пьянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Амур» 26 января в Хабаровске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Слепышев (Лайпсик, Кемпе) – 03:13' (5x5) 2:0 Кемпе (Мамин, Слепышев) – 19:11' (5x4) 2:1 Шаров (Йордан) – 22:20' (5x5) 3:1 Максимов (Коростелёв, Чайка) – 25:32' (5x4) 3:2 Пьянов (Бутузов, Лугин) – 55:12' (5x5)
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