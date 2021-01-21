Шайба Подколзина помогла СКА обыграть в гостях «Витязь»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Самым результативным игроком встречи стал защитник СКА Игорь Ожиганов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 15 бросков. В составе «Витязя» гол на счету Захара Бардакова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 23 января дома встретится с казахстанским «Барысом», а СКА 27 января в Санкт-Петербурге — с череповецкой «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Кузьменко, Бурдасов) – 07:54' (5x5) 1:1 Бардаков (Паутов, Моисеев) – 26:53' (4x5) 1:2 Подколзин (Цицюра, Ожиганов) – 45:39' (5x5) 1:3 Кемппайнен (Кетов, Антипин) – 59:21' (en)
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:13
-
20:06
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
18:47
-
18:29
-
17:54
-
17:41
-
17:00
-
16:33
-
16:09
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:37
-
14:18
-
13:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам