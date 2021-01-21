Шайба Подколзина помогла СКА обыграть в гостях «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Самым результативным игроком встречи стал защитник СКА Игорь Ожиганов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 15 бросков. В составе «Витязя» гол на счету Захара Бардакова.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 23 января дома встретится с казахстанским «Барысом», а СКА 27 января в Санкт-Петербурге — с череповецкой «Северсталью».