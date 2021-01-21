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Шайба Подколзина помогла СКА обыграть в гостях «Витязь»

Шайба Подколзина помогла СКА обыграть в гостях «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Самым результативным игроком встречи стал защитник СКА Игорь Ожиганов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 15 бросков. В составе «Витязя» гол на счету Захара Бардакова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 23 января дома встретится с казахстанским «Барысом», а СКА 27 января в Санкт-Петербурге — с череповецкой «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Кузьменко, Бурдасов) – 07:54' (5x5)   1:1 Бардаков (Паутов, Моисеев) – 26:53' (4x5)   1:2 Подколзин (Цицюра, Ожиганов) – 45:39' (5x5)   1:3 Кемппайнен (Кетов, Антипин) – 59:21' (en)
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