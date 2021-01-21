Московское «Динамо» без Шипачёва проиграло «Барысу», не забросив ни одной шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Барыса» Джесси Блэкер, он набрал 2 (1+1) очка. Второй шат-аут в сезоне у голкипера гостей Хенрика Карлссона, он отразил 40 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Барыс» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 23 января.
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:13
-
20:06
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
18:47
-
18:29
-
17:54
-
17:41
-
17:00
-
16:33
-
16:09
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:37
-
14:18
-
13:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам