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Московское «Динамо» без Шипачёва проиграло «Барысу», не забросив ни одной шайбы

Московское «Динамо» без Шипачёва проиграло «Барысу», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Барыса» Джесси Блэкер, он набрал 2 (1+1) очка. Второй шат-аут в сезоне у голкипера гостей Хенрика Карлссона, он отразил 40 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Барыс» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 23 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Блэкер (Вароне, Панюков) – 15:09' (5x5)   0:2 Акользин (Блэкер) – 18:08' (5x5)
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