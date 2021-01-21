«Магнитка» выиграла 6 последних матчей из 7, это лучшая серия на Востоке на текущий момент

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Таким образом, магнитогорский клуб выиграл в четвёртый раз подряд и добился успеха в шести последних встречах из семи. Команда Ильи Воробьёва проводит лучшую серию в Восточной конференции на текущий момент. В 48 матчах уральцы набрали 63 очка. «Магнитка» занимает третье место в Восточной конференции.
Интересно, что на Западе аналогичная удачная серия у ЦСКА, лидирующего в своей конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 23 января в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Металлург» 26 января в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».
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