«Оттава» проиграла «Виннипегу», на счету Зайцева голевая передача

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» со счётом 4:1.

Голами в составе гостей отметились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер.

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу.

В следующих матчах команды сыграют между собой 24 и 26 января в Виннипеге.

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2, «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1, а «Бостон Брюинз» в серии буллитов переиграл «Филадельфия Флайерз» (5:4).

Также «Ванкувер Кэнакс» принимает «Монреаль Канадиенс», а «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо Эвеланш».