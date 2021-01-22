«Оттава» проиграла «Виннипегу», на счету Зайцева голевая передача
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» со счётом 4:1.
Голами в составе гостей отметились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер.
Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу.
В следующих матчах команды сыграют между собой 24 и 26 января в Виннипеге.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2, «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1, а «Бостон Брюинз» в серии буллитов переиграл «Филадельфия Флайерз» (5:4).
Также «Ванкувер Кэнакс» принимает «Монреаль Канадиенс», а «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Копп, Больё) – 11:50' (5x5) 0:2 Шайфли (Коннор, Элерс) – 24:22' (5x5) 0:3 Лаури (Льюис, Форборт) – 27:05' (5x5) 0:4 Уилер (Шайфли, Коннор) – 33:55' (5x5) 1:4 Тирни (Зайцев, Браун) – 57:03' (4x4)
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