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«Оттава» проиграла «Виннипегу», на счету Зайцева голевая передача

«Оттава» проиграла «Виннипегу», на счету Зайцева голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» со счётом 4:1.

Голами в составе гостей отметились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер.

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу.

В следующих матчах команды сыграют между собой 24 и 26 января в Виннипеге.

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2, «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1, а «Бостон Брюинз» в серии буллитов переиграл «Филадельфия Флайерз» (5:4).

Также «Ванкувер Кэнакс» принимает «Монреаль Канадиенс», а «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Копп, Больё) – 11:50' (5x5)   0:2 Шайфли (Коннор, Элерс) – 24:22' (5x5)   0:3 Лаури (Льюис, Форборт) – 27:05' (5x5)   0:4 Уилер (Шайфли, Коннор) – 33:55' (5x5)   1:4 Тирни (Зайцев, Браун) – 57:03' (4x4)
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