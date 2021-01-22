Павел Шэн расторг контракт с ХК «Сочи», получив вызов в расположение «Бостона»

ХК «Сочи» расторг контракт с нападающим Павлом Шэном, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ. Сообщается, что контракт с форвардом расторгнут по инициативе игрока, поскольку он получил вызов в расположение «Бостон Брюинз».
В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» – фарм-клуб «Бостон Брюинз». В регулярном чемпионате АХЛ провёл 35 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени. Павел пополнил состав «леопардов» в декабре 2020 года. За это время в составе команды форвард провел 6 матчей и не отметился результативными баллами.
Ранее в КХЛ он выступал за уфимский клуб и «Югру». В сезоне-2018/2019 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате за «Салават», записав на свой счёт одну результативную передачу.
В 2019 году стал бронзовым призёром МЧМ в составе молодёжной сборной России. В семи матчах турнира забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.
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