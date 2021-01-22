Игрок «Омских Ястребов» принёс извинения хоккеисту, который потерял сознание после драки

Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов высказался об эпизоде с нападающим «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным, который потерял сознание после удара головой об лёд.
«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня случился конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря.
Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря.
Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лёд», — сказал Давыдов на видео на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».
Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и Давыдов.
В результате драки Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.
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