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Игрок «Омских Ястребов» принёс извинения хоккеисту, который потерял сознание после драки

Игрок «Омских Ястребов» принёс извинения хоккеисту, который потерял сознание после драки
Хоккей / МХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов высказался об эпизоде с нападающим «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным, который потерял сознание после удара головой об лёд.

«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня случился конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря.

Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря.

Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лёд», — сказал Давыдов на видео на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».

Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и Давыдов.

В результате драки Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.

Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание
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