Игрок «Омских Ястребов» принёс извинения хоккеисту, который потерял сознание после драки

Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов высказался об эпизоде с нападающим «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным, который потерял сознание после удара головой об лёд.



«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня случился конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря.



Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря.



Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лёд», — сказал Давыдов на видео на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».

Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и Давыдов.



В результате драки Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.