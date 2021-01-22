«Авангард» — о травме Паничкина: Давыдов не хотел бить его. Хотел приподнять, встряхнуть

«Авангард» в социальной сети «ВКонтакте» высказался на тему травмы хоккеиста «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина, которую он получил в результате драки с игроком «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым.
«Тимофей не специально наносил Демиду травму головы. Демид потерял сознание после падения на лёд.
Ужасное стечение обстоятельств, и Тимофей испугался не меньше, чем мы все. Он не тафгай и не собирался намеренно причинять вред. Как только увидел, что игрок без сознания, — сразу отступил.
Тимофей вообще не собирался бить его о лёд, хотел приподнять, встряхнуть, а оказалось, что Демид без сознания.
Повторяем, это ужасное стечение обстоятельств. Тимофей ни в коем случае не хотел причинить вред!» — говорится в комментарии омского клуба под постом, в котором Давыдов приносит извинения Паничкину.
Напомним, новокузнецкий клуб уже отказался выходить на лёд во втором матче, который должен был состояться 23 января.
- 22 января 2021
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