«Авангард» — о травме Паничкина: Давыдов не хотел бить его. Хотел приподнять, встряхнуть

«Авангард» в социальной сети «ВКонтакте» высказался на тему травмы хоккеиста «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина, которую он получил в результате драки с игроком «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым.



«Тимофей не специально наносил Демиду травму головы. Демид потерял сознание после падения на лёд.



Ужасное стечение обстоятельств, и Тимофей испугался не меньше, чем мы все. Он не тафгай и не собирался намеренно причинять вред. Как только увидел, что игрок без сознания, — сразу отступил.



Тимофей вообще не собирался бить его о лёд, хотел приподнять, встряхнуть, а оказалось, что Демид без сознания.



Повторяем, это ужасное стечение обстоятельств. Тимофей ни в коем случае не хотел причинить вред!» — говорится в комментарии омского клуба под постом, в котором Давыдов приносит извинения Паничкину.



Напомним, новокузнецкий клуб уже отказался выходить на лёд во втором матче, который должен был состояться 23 января.

Жуть в молодёжном хоккее! Игрока ударили головой об лёд, и он потерял сознание Демида Паничкина унесли на носилках. Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов уже принёс извинения сопернику.