Кныжов — о правилах НХЛ: получается, коронавирус может передаваться только в номерах?

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов поделился своим мнением о правилах НХЛ по борьбе с коронавирусом.
«Тестируемся каждый день. Всё очень строго: нельзя заходить друг к другу в комнаты, надо постоянно находиться в своём номере, соблюдать социальную дистанцию. Без маски не ходить более 15 минут. Сами видите, какая ситуация с российскими ребятами сложилась в «Вашингтоне». Выступать в роли арбитра в данной ситуации не могу. Возможно, ребята находились вместе, кто-то это заметил, после чего скинул фотографию ответственным лицам. Сейчас по Интернету гуляют разные слухи. Я же со своей стороны хочу выразить поддержку игрокам «Кэпиталз».
Ведь мы, например, вместе сидим в раздевалке, находимся на одной лавке на льду, играем без масок. Получается, коронавирус может передаваться только в номерах? Увы, такие правила, ничего не поделаешь. Недовольство ими ничего не изменит, остаётся только их выполнять», — сказал Кныжов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с Кныжовым читайте скоро на «Чемпионате».
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