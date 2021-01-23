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«Рейнджерс» забили два гола за 24 секунды в матче с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» забили два гола за 24 секунды в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Рейнджерс». Во втором периоде гости забросили две шайбы за 24 секунд. На 25 минуте 18 секунде второго период отличился Адам Фокс с передачи российского нападающего Артемия Панарина. Спустя 24 секунды гол забил Каапо Какко.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Артемий Панарин быстрее всех набрал 100 очков за «Рейнджерс»
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