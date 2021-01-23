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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал травму Тома Уилсона

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал травму Тома Уилсона
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о травме нападающего Тома Уилсона, полученной в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

«Мы обследуем его прямо сейчас. У него травма нижней части тела, срок восстановления оценивается как со дня на день. Мы разберёмся с этим завтра и, возможно, узнаем больше. Надеюсь, всё не так уж плохо», — приводит слова Лавиолетта NBC Sports.

В матче с «Баффало» Уилсон провёл на льду 12 минут 57 секунд, нанёс 4 броска и отдал результативную передачу. В третьем периоде он ушёл со льда и не вернулся до конца встречи.

Напомним, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были помещены на карантин за нарушение протоколов безопасности. Матчи «Вашингтона» не были перенесены и столичным приходится играть без четырёх ведущих хоккеистов.

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