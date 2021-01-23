Дюбуа: признаю, что могу играть лучше. Начало сезона я провёл совсем не так, как хотел

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа заявил, что должен приносить больше пользы клубу.

«Я должен играть лучше. Каждый хоккеист хочет играть, мы все хотим помочь команде, хотим внести заметный вклад в игру. Признаю, что могу играть лучше, способен на большее. Начало сезона провёл совсем не так, как хотел.

Играю не на том уровне, к которому стремлюсь. У меня есть работа: я должен выходить на площадку, помогать команде, делать всё, чтобы она победила. Тут не может быть каких-то непонятных нюансов. Команда может либо выиграть, либо проиграть. Если помог команде, значит, справился с задачей, если нет, значит, плохо сработал. Не знаю, буду ли играть завтра, но буду готов в любом случае, когда мне дадут шанс.

Это станет мне хорошим уроком. Не хочется, чтобы такое повторилось. А для этого нужно играть лучше. Любой хоккеист хочет играть, хочет побеждать с командой. У меня сейчас нет такой возможности, и это, конечно, заставит меня прибавить, поможет вернуться на уровень, на котором я могу играть», — приводит слова Дюбуа пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ) форвард «мундиров» провёл на льду всего 3 минуты 55 секунд в первом периоде, после чего по решению главного тренера на лёд не выходил.

В межсезонье канадский нападающий заключил двухлетний контракт с «Коламбусом», после чего затребовал обмен из клуба. В прошлом сезоне форвард набрал 49 очков в 70 матчах, а в числе претендентов на него называется треть команд лиги.