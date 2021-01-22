Торторелла — о Дюбуа: всё просто. Я должен оценивать игру хоккеистов и делать свою работу
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла кратко ответил на вопрос о решении посадить на скамейку форварда Пьера-Люка Дюбуа в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ).
«С моей точки зрения, тут всё просто. Я должен оценивать игру хоккеистов, наблюдать за ними, выполнять свою работу на скамейке запасных, чтобы команда выиграла матч», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
Нападающий «мундиров» провёл на льду всего 3 минуты и 55 секунд в первом периоде, после чего по решению Тортореллы на лёд не выходил. В межсезонье канадский нападающий заключил двухлетний контракт с «Коламбусом», после чего затребовал обмен из клуба. В прошлом сезоне форвард набрал 49 очков в 70 матчах, а в числе претендентов на него называется треть команд лиги.
Торторелла снял Дюбуа с матча с «Тампой». Ранее игрок затребовал обмен из «Коламбуса»
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