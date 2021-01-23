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«Локомотив» одержал вторую победу над «Сочи» в сезоне. Ландер оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

На 6-й минуте Андре Петерссон вывел «железнодорожников» вперёд. На 7-й минуте Сергей Шмелёв, реализовав численное большинство, сравнял счёт. В середине первого периода Рушан Рафиков с передачи Дениса Алексеева вновь вывел ярославцев вперёд. На 42-й минуте Антон Ландер увеличил преимущество «Локомотива», а в середине периода оформил дубль. Ещё одну шайбу забросил Максим Беляев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Сочи» в Хельсинки — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 27 января.