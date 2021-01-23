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Шипачёв — о зависимости «Динамо» от себя: это полная ерунда. Команда — одна семья

Шипачёв — о зависимости «Динамо» от себя: это полная ерунда. Команда — одна семья
Хоккей / КХЛ 0
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с рижскими одноклубниками (5:2).

«Сегодня играли с командой, которая много времени проводит в атаке. Мы начали не особо активно, не знаю, по какой причине. Хорошо, что потом перевернули встречу и сумели взять два очка. Нам сейчас это очень важно. Соперник здорово и раскованно играет в нападении, не боится ошибиться. У них есть игроки, которые могут исполнить, из-за этого с ними непросто играть.

Рад установить новый рекорд «Динамо», хорошие ощущения. Надо и дальше стремиться хорошо играть. После прошлого матча снова заговорили о шипачёвозависимости «Динамо»? Да нет, это полная ерунда. У нас классная команда. Просто много ребят было травмировано, поэтому был шанс у молодых показать хорошую игру. В принципе, они делали своё дело. А сейчас радуюсь выходу травмированных игроков на лёд, у нас будет хорошая конкуренция. Так что у нас всё идёт нормально. Конечно, такие матчи, как с «Сибирью» и «Барысом», нужно выигрывать, но это уже история. Готовимся дальше, впереди очень серьёзные матчи. Команда — это одна семья. Много ребят и сегодня не играло, они тренируются и набирают кондиции. Всё нормально», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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