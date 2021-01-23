Чирлидерши зажигали на трибуне, тренер настраивал «Йокерит» на победу. Фото поражения ЦСКА

Сегодня, 23 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча.

«Понятно, что у нас график непростой. Но в этом и заключаются мастерство и характер, где нужно через не могу сыграть, вытерпеть, дождаться своих шансов. Сегодня, в принципе, этих шансов было достаточно. «Йокерит» сегодня был дисциплинированнее, командные действия у соперника были лучше, чем у нас, поэтому всё по делу. Готовимся дальше. Кемпе снова травмировался. Как долго будет восстанавливаться? Не готов ответить. Примерно около месяца пропустит».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 25 января в Хельсинки встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА 27 января в Москве — с местным «Динамо».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.