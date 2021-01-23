Никитин — о счёте 1:3 с «Йокеритом»: всё по делу
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи с финским «Йокеритом» (1:3).
«Йокерит» был дисциплинированнее, командные действия были лучше, чем у нас, поэтому всё по делу. График непростой, в этом и заключаются мастерство, характер. Шансов было достаточно. «Йокерит» воспользовался, а мы нет», — приводит слова Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки. В составе финской команды шайбы забросили Джордан Шрёдер, Маркус Хянникяйнен и Марко Анттила. Единственный гол со стороны «армейцев» забил Иван Телегин.
«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА
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