Никитин — о счёте 1:3 с «Йокеритом»: всё по делу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи с финским «Йокеритом» (1:3).



«Йокерит» был дисциплинированнее, командные действия были лучше, чем у нас, поэтому всё по делу. График непростой, в этом и заключаются мастерство, характер. Шансов было достаточно. «Йокерит» воспользовался, а мы нет», — приводит слова Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки. В составе финской команды шайбы забросили Джордан Шрёдер, Маркус Хянникяйнен и Марко Анттила. Единственный гол со стороны «армейцев» забил Иван Телегин.

«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА