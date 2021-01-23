Михаил Григоренко забросил первую шайбу за «Коламбус», поразив ворота «Тампы»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко забросил первую шайбу за команду. Это произошло во встрече с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Российский форвард отличился на 11-й минуте матча при счёте 1:1, что позволило «Коламбусу» выйти вперёд. После броска Кевина Стенлунда из правого круга вбрасывания голкипер «Тампы» Андрей Василевский не зафиксировал шайбу, Григоренко оказался самым расторопным на пятачке и послал шайбу уже в пустые ворота.
Видео первого гола Михаила Григоренко за «Коламбус» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
К концу первого периода счёт прежний — 2:1 в пользу «Блю Джекетс».
Напомним, летом 2020 года бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.
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