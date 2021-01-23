Никита Щербак пополнил систему «Далласа»

Российский нападающий Никита Щербак подписал контракт с командой Американской хоккейной лиги «Техас Старз», сообщается на официальном сайте клуба.



«Техас» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз».



В прошлом сезоне нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге. Щербак начинал сезон-2019/2020 в омском «Авангарде», а в ходе регулярного чемпионата перешёл в челябинский «Трактор». В КХЛ провёл 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.



Форвард провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 в восьми встречах забросил одну шайбу при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.



Сейчас Щербаку 25 лет.

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