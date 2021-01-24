Патрик Лайне обратился к болельщикам «Виннипега» и «Коламбуса» после своего обмена

Нападающий Патрик Лайне поделился эмоциями после обмена из «Виннипег Джетс» в «Коламбус Блю Джекетс».



«Когда я приехал в Виннипег в 18 лет, не знал, чего ожидать. Очень быстро выяснилось, что этот город любит хоккей больше всего на свете. Я не мог и мечтать о более преданных и страстных фанатах. Спасибо всем болельщикам «Джетс», которые приняли меня и мою семью.

Спасибо всему офису за то, что выбрали меня в 2016 году и дали возможность воплотить в жизнь мою мечту стать игроком НХЛ. Я ценю всё то, что для меня сделали тренеры и персонал. Спасибо, что показали мне, как быть профессионалом. Помогли добиться успеха на льду и вне его. Для меня было честью играть с моими партнёрами по «Виннипегу».

Я готов приступить к работе и очень рад быть частью «Коламбуса». Болельщики «Блю Джекетс», готовьтесь», – написал Лайне в своём «инстаграме».