Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки

«Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.

Финансовые аспекты сделки

23 января в Национальной хоккейной лиге произошёл первый яркий обмен нынешнего сезона. «Коламбус Блю Джекетс» обменял центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег». В качестве компенсации «Блю Джекетс» получили форвардов Патрика Лайне и Джека Рословича. Кроме этого, «Джетс» получат выбор в третьем раунде драфта-2022 от «Коламбуса». Рослович уже успел согласовать новый контракт с «Коламбусом», но главными участниками обмена являлись другие фигуры.

«Коламбус» согласовал двухлетний контракт с Рословичем на $ 3,8 млн

У финского хоккеиста остался один год контракта с зарплатой $ 6,75 млн. По условиям сделки, 26% от зарплаты Патрика останутся в платёжной ведомости «реактивщиков». Контракт Дюбуа рассчитан на два сезона с кэпхитом $ 5 млн. Любопытно, что это соглашение канадский форвард подписал с «мундирами» всего три недели назад. Центрфорвард поставил подпись под двухлетним соглашением за несколько часов до наступления нового года.

Дюбуа: сейчас особенно приятно играть в хоккей, с учётом всего, что происходит в мире

Дюбуа подписывал контракт с «Коламбусом» в надежде на обмен

Впрочем, практически сразу стало очевидно, что 22-летний нападающий не связывает своё будущее с «Коламбусом». Обозреватели издания The Athletic сообщили, что отношения между представителями хоккеиста и руководством клуба сильно испортились во время сложных переговоров по новому контракту. В результате этого хоккеист отказался подписывать долгосрочное соглашение с «Блю Джекетс». Спустя две недели главный тренер «мундиров» Джон Торторелла подтвердил намерение Дюбуа покинуть клуб.

«Дюбуа хочет уйти. Он не объяснил причину, и ему следовало бы быть честнее. Он должен продолжать делать то, что будет помогать нашей команде, быть хорошим партнёром. В противном случае я не знаю, куда мы идём. Такова ситуация, и мы справимся с ней. Это немного отличается от того, что было с Бобровским и Панариным. Ему 22 года, и подобные случаи происходят нечасто. У него был хороший тренировочный лагерь, но я не знаю, чем всё закончится и к чему приведёт», — сказал Торторелла в эфире радиостанции 91,7 The Fan.

Торторелла: Дюбуа хочет уйти, но ситуация иная, чем с Бобровским и Панариным

Торторелла усадил Дюбуа на скамейку в его последнем матче за «Коламбус»

Дюбуа был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2016 года под высоким третьим номером. В минувшем сезоне Пьер-Люк принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «-2» и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности «+3».



В нынешнем сезоне уроженец Сент-Агата-де-Мона успел провести всего пять матчей, в которых он отметился лишь 1 (1+0) баллом. Дюбуа всем своим видом принуждал менеджеров «Коламбуса» отпустить его в другой клуб.



Точкой невозврата в отношениях между хоккеистом и тренерским штабом «Блю Джекетс» стал матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоялся на 22 января. Канадец провёл на льду всего 3 минуты и 55 секунд в первом периоде, после чего по решению Тортореллы на лёд не выходил.



«С моей точки зрения, тут всё просто. Я должен оценивать игру хоккеистов, наблюдать за ними, выполнять свою работу на скамейке запасных, чтобы команда выиграла матч», – объяснил Торторелла решение снять нападающего с матча.

Фолиньо: Дюбуа один из нас, пока нам не скажут, что это больше не так

«Настало время двигаться в разных направлениях»

Вечером того же дня стало известно, что канадский форвард окажется вне заявки «мундиров» на повторный матч с «Тампой». После этого сообщения стало понятно, что дальнейший обмен является делом ближайших часов. В услугах хоккеиста было заинтересовано свыше 20 команд НХЛ. Сам игрок хотел оказаться в клубе из большого города, где можно было раскрутить себя на медиарынке.

Идеальным вариантом для Дюбуа являлся вариант с продолжением карьеры в «Нью-Йорк Рейнджерс», ведь там играет Артемий Панарин, с которым канадец несколько лет назад успешно взаимодействовал в «Коламбусе». Но в контракте Пьера-Люка с «Блю Джекетс» отсутствовал пункт о запрете на обмен в другие клубы НХЛ. Таким образом, руководство американской команды могло распоряжаться судьбой мятежника на своё усмотрение. В результате канадца отправили в «Виннипег».



«Усиление атаки было для нас приоритетом. Приобретение Патрика Лайне и Джека Рословика эту задачу решает. Патрика мы очень хорошо знаем. За короткий срок он стал одним из самых эффективных снайперов лиги. Джек – интересный молодой игрок, обладающий большим потенциалом. Мы рады подписанию контракта с ним.



Пьер-Люк был важной частью нашей команды последние четыре сезона, но сейчас для сторон настало правильное время двигаться в разных направлениях», – заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Агент Дюбуа: Пьер-Люк с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Виннипегу»

Лайне был недоволен ролью в «Виннипеге» и давно нарывался на обмен

Переходим ко второй стороне сделки – «Виннипегу» и его решению отказаться от услуг Лайне. Любопытно, что «Джетс» забрали Лайне на том же драфте, что и «Коламбус» — Дюбуа. Теоретически «реактивщики» могли забрать канадского нападающего ещё пять лет назад, но в итоге выбор под вторым номером был потрачен на финского снайпера. Топ-3 драфта НХЛ-2016 выглядел следующим образом:

В сезоне-2016/2017 финн стал лучшим снайпером своей команды, забросив 36 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Среди новичков лиги Патрик занял второе место как в снайперском зачёте, так и в бомбардирском, в обоих случаях уступив Мэттьюсу. Развить успех дебютного сезона уроженцу Тампере по большому счёту в «Виннипеге» так не удалось. Лайне то выдавал роскошные матчи, то растворялся на льду, ничем не помогая команде Пола Мориса. К тому же между игроком и тренером сложились очень напряжённые отношения.



Перед началом прошлого сезона Патрик в прессе заявлял, что хочет больше играть в первом звене с самыми квалифицированными партнёрами, ищет большей «загрузки» и ответственности на льду. Некоторое время он действительно выходил в первой тройке с центром Марком Шайфли, но в ходе сезона больше играл с Коди Икином и Николаем Элерсом. «Я не думаю, что Лайне просил об обмене, но понятно, что обе стороны рассматривают этот вариант и оценивают его перспективность», — отмечал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«В другом клубе я бы играл с лучшими». Лайне наехал на тренера «Виннипега» Финская звезда считает, что его место – в первом звене с Уилером и Шайфли.

Что дальше?

Неудивительно, что теперь генеральный менеджер «Джетс» легко расстался с Лайне, воспользовавшись возможностью заполучить Дюбуа. Пожалуй, самый исчерпывающий комментарий по обмену дал североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. «Дюбуа — отличное дополнение для «Виннипега». Рослович ясно давал понять, что больше никогда не наденет форму «Джетс». Лайне также не собирался оставаться в клубе после завершения сезона. Это управление активами. Дюбуа вызывал интерес больше половины лиги», — написал Дрегер.



Любопытно, что оба участника сделки в ближайшее время вряд ли смогут помочь своих новым командам. В случае Дюбуа проблема заключается в нюансах нынешнего сезона НХЛ. Центральный нападающий поменял американский клуб на канадский и теперь должен пройти через процедуру карантина на своей родине. Клубы просят заменить 14-дневное пребывание на карантине 7-дневным протоколом с четырьмя отрицательными результатами, который применялся в тренировочных лагерях НХЛ. Тем не менее сроков принятия решения нет, поэтому маловероятно, что новичок «Джетс» будет доступен для команды в ближайшие две недели.

Канадские клубы НХЛ просят изменить срок пребывания игроков на карантине

Что касается Лайне, то в Америке с карантином всё не менее строго, и финский форвард мог бы помочь «Коламбусу» в ближайших матчах. Но на данный момент Патрик находится в списке травмированных из-за проблем с плечом. На последних тренировках «Джетс» Лайне не мог бросать в полную силу, а ведь именно пушечный бросок является его главным козырем. Когда Патрик выздоровеет, будет любопытно, как он впишется в систему игры Тортореллы. В «Виннипеге» он никоим образом не проявил себя в качестве игрока, обладающего мужским характером, что абсолютно необходимо в «Коламбусе».



Не будем забывать и о факторе города. Генменеджер «мундиров» уже успел заявить, что надеется на многолетнее сотрудничество с Лайне. Но похожие слова Кекялайнен ранее уже адресовал и применительно к Сергею Бобровскому, и к Артемию Панарину, и к Мэтту Дюшейну, да и к самому Дюбуа. Так что вряд ли стоит удивляться, если союз «Коламбуса» и Патрика так же окажется недолговечным.