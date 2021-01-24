Первый гол Дадонова за «Оттаву» не спас «Сенаторз» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Пола Мориса.

В составе хозяев отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (дубль), Пол Штястны и Марк Шайфли,. поразивший пустые ворота. Одну из шайб за «Оттаву» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это первый гол Дадонова за канадский клуб. Также в составе «сенаторов» по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Пол. Гол Криса Тирни был отменён из-за офсайда.

Дадонов перешёл в «Оттаву» в октябре прошлого года. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года, общая сумма сделки составила $ 15 млн. В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в составе «Флориды Пантерз» в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту он получал $ 4 млн в год.