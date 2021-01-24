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Первый гол Дадонова за «Оттаву» не спас «Сенаторз» от поражения в матче с «Виннипегом»

Первый гол Дадонова за «Оттаву» не спас «Сенаторз» от поражения в матче с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Пола Мориса.

В составе хозяев отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (дубль), Пол Штястны и Марк Шайфли,. поразивший пустые ворота. Одну из шайб за «Оттаву» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это первый гол Дадонова за канадский клуб. Также в составе «сенаторов» по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Пол. Гол Криса Тирни был отменён из-за офсайда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Элерс (Пионк, Лаури) – 14:03' (5x4)   1:1 Дадонов (Пол, Гудбрансон) – 24:04' (5x5)   2:1 Коннор (Уилер, Шайфли) – 28:18' (5x5)   2:2 Ткачук (Норрис, Уотсон) – 31:14' (5x5)   2:3 Пол (Анисимов, Райлли) – 34:23' (5x5)   3:3 Копп (Штястны, Элерс) – 42:24' (5x5)   4:3 Штястны (Уилер, Шайфли) – 55:45' (5x4)   5:3 Копп (Штястны, Демело) – 56:55' (5x5)   6:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 57:51' (en)

Дадонов перешёл в «Оттаву» в октябре прошлого года. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года, общая сумма сделки составила $ 15 млн. В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в составе «Флориды Пантерз» в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту он получал $ 4 млн в год.

Евгений Дадонов забил первый гол в карьере за «Оттаву»
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