Евгений Дадонов забил первый гол в карьере за «Оттаву»

В Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Оттаву Сенаторз».

В эти минуты проходит второй период. Счёт 2:2 в пользу «Виннипега». В составе хозяев отличились Николай Элерс и Кайл Коннор. Одну из шайб за «Оттаву» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это первый гол Дадонова за канадский клуб.

Дадонов перешёл в «Оттаву» в октябре прошлого года. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года, общая сумма сделки составила $ 15 млн. В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в составе «Флориды Пантерз» в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту он получал $ 4 млн в год.