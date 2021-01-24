Прайс стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 350 побед в возрасте до 34 лет
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс записал на свой счёт победу. Канадец отразил 23 броска из 25. Выигранный матч стал у него 350-м в карьере в лиге. 33-летний Прайс стал шестым голкипером в истории, одержавшим 350 и более побед в возрасте до 34 лет.
Рекорд в этой возрастной категории принадлежит Мартину Бродо (446), второе место занимает Марк-Андре Флёри (417), топ-3 замыкает Патрик Руа (412). Также это удалось Хенрику Лундквисту (370) и Терри Савчуку (369). 34 года Прайсу исполнится 16 августа 2021 года.
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