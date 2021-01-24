Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прайс стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 350 побед в возрасте до 34 лет

Прайс стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 350 побед в возрасте до 34 лет
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс записал на свой счёт победу. Канадец отразил 23 броска из 25. Выигранный матч стал у него 350-м в карьере в лиге. 33-летний Прайс стал шестым голкипером в истории, одержавшим 350 и более побед в возрасте до 34 лет.

Рекорд в этой возрастной категории принадлежит Мартину Бродо (446), второе место занимает Марк-Андре Флёри (417), топ-3 замыкает Патрик Руа (412). Также это удалось Хенрику Лундквисту (370) и Терри Савчуку (369). 34 года Прайсу исполнится 16 августа 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021