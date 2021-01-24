Фолиньо: Дюбуа не показывал тот хоккей, который мы ждём от каждого

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) высказался о ситуации с обменом форварда Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег Джетс».

«Не назвал «облегчение» правильным словом. Это просто возвращение к главному, то есть к победам в матчах. Из-за этой ситуации было определённое разочарование. Дюбуа не показывал того хоккея, которого мы ждём от каждого», – цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. В минувшем сезоне Дюбуа в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".