Даниил Гущин повторил гол Свечникова из-за ворот в матче USHL

Российский нападающий клуба USHL «Маскегон Ламбрджекс» Даниил Гущин забил лакросс-гол во встрече с юниорской сборной США (4:5 Б).
На 38-й минуте матча при счёте 3:1 в пользу юниорской сборной США россиянин получил шайбу за воротами. Застав врасплох голкипера соперников, он забив гол в стиле лакросс. В этой встрече Гущин оформил дубль.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» USHL.
Примечательно, что за эту же команду раньше играл другой российский форвард, Андрей Свечников. Выступая за «Каролину Харрикейнз», он стал первым игроком в истории НХЛ, кто дважды за чемпионат смог исполнить лакросс-гол.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Ламбрджекс» 23 матча и набрал 30 (14+16) очков. На драфте НХЛ-2020 клуб «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Гущина под общим 76-м номером.
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