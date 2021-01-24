Даниил Гущин повторил гол Свечникова из-за ворот в матче USHL

Российский нападающий клуба USHL «Маскегон Ламбрджекс» Даниил Гущин забил лакросс-гол во встрече с юниорской сборной США (4:5 Б).

На 38-й минуте матча при счёте 3:1 в пользу юниорской сборной США россиянин получил шайбу за воротами. Застав врасплох голкипера соперников, он забив гол в стиле лакросс. В этой встрече Гущин оформил дубль.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» USHL.

Примечательно, что за эту же команду раньше играл другой российский форвард, Андрей Свечников. Выступая за «Каролину Харрикейнз», он стал первым игроком в истории НХЛ, кто дважды за чемпионат смог исполнить лакросс-гол.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Ламбрджекс» 23 матча и набрал 30 (14+16) очков. На драфте НХЛ-2020 клуб «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Гущина под общим 76-м номером.