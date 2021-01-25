«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», Гусев отдал результативную передачу
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0.
Шайбы в составе победителей забросили Джек Хьюз и Павел Заха. Российский нападающий хозяев Никита Гусев поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу. Другой россиянин в составе «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов за 23.44 на площадке результативными действиями не отметился.
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин совершил 22 сейва. Его конкурент за место в составе Семён Варламов провёл игру в запасе.
Свои следующие матчи «Дэвилз» сыграют дома с «Филадельфией Флайерз» 27 и 29 января, а «Айлендерс» на выезде будут играть с «Вашингтон Кэпиталз» также 27 и 29 января.
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