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«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», Гусев отдал результативную передачу

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», Гусев отдал результативную передачу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0.

Шайбы в составе победителей забросили Джек Хьюз и Павел Заха. Российский нападающий хозяев Никита Гусев поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу. Другой россиянин в составе «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов за 23.44 на площадке результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин совершил 22 сейва. Его конкурент за место в составе Семён Варламов провёл игру в запасе.

Свои следующие матчи «Дэвилз» сыграют дома с «Филадельфией Флайерз» 27 и 29 января, а «Айлендерс» на выезде будут играть с «Вашингтон Кэпиталз» также 27 и 29 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Смит, Палмьери) – 17:00' (5x4)   2:0 Заха (Гусев, Смит) – 19:00' (5x5)
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