Форвард «Айлендерс» — о поражениях с Сорокиным: не такой приём мы хотели устроить ему

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли поделился мнением об игре российского голкипера Илье Сорокине. Накануне «островитяне» потерпели поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2. Сорокин отразил 22 из 24 бросков.



«Не такой приём мы хотели устроить ему в этих двух матчах. Мы ему прилично задолжали, но обязательно вернём этот долг, а с ним всё будет в порядке. Эти поражения — не его вина, а команды, мы все вместе с этим справимся», — сказал Ли.



Напомним, Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» минувшим летом. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ. В обоих матчах «островитяне» потерпели сухое поражение. В первой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» Сорокин пропустил пять шайб, отбив 27 из 32 бросков. Во второй — две шайбы.

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