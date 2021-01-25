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Зщитник ЦСКА Киселевич оштрафован за удар клюшкой между ног форварда «Йокерита» Хаапала

Зщитник ЦСКА Киселевич оштрафован за удар клюшкой между ног форварда «Йокерита» Хаапала
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между московским ЦСКА и финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Богдана Киселевича по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте КХЛ.

На 42-й минуте встречи защитник ЦСКА Богдан Киселевич в борьбе за шайбу в зоне московской команды нанёс нападающему «Йокерита» Хенрику Хаапала удар клюшкой между ног. Судьи удалили россиянина до конца матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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