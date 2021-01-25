Зибанеджад: «Рейнджерс» уже не могут позволить себе такую роскошь, как терять очки
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).
«Так случилось, что в двух матчах с «Питтсбургом» мы владели преимуществом, но не смогли его реализовать.
Я думаю, есть целый букет вещей, что мы должны делать лучше. Надо извлекать правильные уроки. Причём надо учиться быстро. В этом чемпионате всего 56 матчей. Мы уже не можем позволить себе такую роскошь, как терять очки», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2. У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум.
Шестёркин пропустил две «пенки». «Рейнджеры» опустились на дно таблицы дивизиона
«Синерубашечники» выдали плохой старт сезона, проиграв четыре матча из пяти.
Рекомендуем вам
- 25 января 2021
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:55
-
11:12
-
10:48
-
10:19
-
09:55
-
09:20
-
09:09
-
09:05
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
07:37
-
07:26
-
07:16
-
06:52
-
06:41
-
05:54
-
05:41
-
04:57
-
04:46
-
04:23
-
04:00
-
02:53
-
02:33
-
01:56
-
01:35
- 24 января 2021
-
23:31
-
22:52
-
22:32
-
21:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам