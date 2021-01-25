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Зибанеджад: «Рейнджерс» уже не могут позволить себе такую роскошь, как терять очки

Зибанеджад: «Рейнджерс» уже не могут позволить себе такую роскошь, как терять очки
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

«Так случилось, что в двух матчах с «Питтсбургом» мы владели преимуществом, но не смогли его реализовать.

Я думаю, есть целый букет вещей, что мы должны делать лучше. Надо извлекать правильные уроки. Причём надо учиться быстро. В этом чемпионате всего 56 матчей. Мы уже не можем позволить себе такую роскошь, как терять очки», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2. У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум.

Шестёркин пропустил две «пенки». «Рейнджеры» опустились на дно таблицы дивизиона
«Синерубашечники» выдали плохой старт сезона, проиграв четыре матча из пяти.
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