Шестёркин пропустил две «пенки». «Рейнджеры» опустились на дно таблицы дивизиона

«Рейнджеры» потерпели четвёртое поражение в пяти матчах, вторично уступив «Питтсбургу» и опустились на последнюю строчку в своём дивизионе. Лишь одна победа и бонусное очко за проигрыш по буллитам — вот и весь «улов» на старте команды, которой прогнозировали солидный прорыв в нынешнем сезоне. Не впечатляют пока все — и молодые Какко с Лафренье, и центр Мика Зибанеджад, и голкипер Игорь Шестёркин.

Всё начиналось для ньюйоркцев относительно неплохо — в концовке первого периода форвард Колин Блэквелл открыл счёт, подправив бросок Адама Фокса, но Блэквелл, вероятно, был последним нападающим команды, от которого в этом матче ждали голов.



Шансы на то, чтобы развить преимущество, у «рейнджеров» были, но воспользоваться ими у подопечных Дэвида Куинна не получилось, а небрежное обращение с шайбой «Питтсбург» не простил. В середине второго периода нападающий «пингвинов» Брайан Раст убежал один на один и сравнял счёт.

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Чуть позже Райан Строум при поддержке Джейкоба Трубы и Артемия Панарина вторично вывел «Рейнджерс» вперёд. Российский лидер «рейнджеров» продлил свою результативную серию до 4 (2+4) матчей — Панарин остаётся лучшим нападающим команды, однако его усилий для пополнения общей копилки остаётся недостаточно.

В третьем периоде «синерубашечники» упустили победу, дав сопернику забить два гола, которых голкипер Игорь Шестёркин вполне мог бы не допустить — болельщики часто называют такие шайбы «пенками». Сначала российский страж ворот пропустил шальной бросок от Джареда Макканна, который просто набрасывал шайбу на пятачок от борта — снаряд полетел по высокой траектории и оказался в ближнем, «вратарском» углу.

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А в самой концовке основного времени Шестёркин не справился с броском Джейка Гюнцеля со средней дистанции. Возможно, голкиперу помешали боровшиеся перед ним хоккеисты, но рикошета не случилось, и прямой выстрел с такого расстояния не казался неберущимся. В четырёх матчах нынешнего сезона у Игоря нет в активе ни одной победы, а процент отражённых бросков не дотягивает до 90% (88,6%).

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Если «Рейнджерс» не потерял желания выйти в плей-офф, играя в одном из самых тяжёлых дивизионов, всей команде нужно срочно прибавлять. Некоторые мимолётные признаки улучшения можно было заметить, но их было явно недостаточно, чтобы избежать третьего проигрыша подряд.

Команда Панарина провалилась в дерби. У «Рейнджерс» смешная оборона и потухшие звёзды «Айлендерс» уверенно обыграли соперника в гостях. Для парней с Бродвея как будто продолжился кошмар прошлого плей-офф.

«Нужно находить способ выигрывать такие матчи. Мы можем долго говорить о том, что хорошего было в этой игре, но мы опять уступили, ведя в счёте. Этот парень, Гюнцель, не должен был бросать без помех с такой дистанции за минуту до конца. Нужно понимать, кто из соперников может быть опасен в такой момент. Забрать лишь одно очко в двух матчах с «Пингвинз» — это очень обидно», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.



«Нам нужно играть проще, иногда мы слишком много пытаемся разыгрывать. Слишком много стараемся сделать на льду, вместо того, чтобы полагаться на свои инстинкты и навыки», — отметил нападающий Райан Строум. «Нужно учиться «закрывать» такие матчи. У нас есть преимущество, а победа достаётся другим. Сезон короткий и мы не можем позволить себе терять очки», — добавил Зибанеджад. Отставание от лидера дивизиона «Вашингтона» у «синерубашечников» составляет 6 очков, и следующие две встречи они проведут против «Баффало».