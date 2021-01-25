Шестёркин пропустил две «пенки». «Рейнджеры» опустились на дно таблицы дивизиона

«Рейнджеры» потерпели четвёртое поражение в пяти матчах, вторично уступив «Питтсбургу» и опустились на последнюю строчку в своём дивизионе. Лишь одна победа и бонусное очко за проигрыш по буллитам — вот и весь «улов» на старте команды, которой прогнозировали солидный прорыв в нынешнем сезоне. Не впечатляют пока все — и молодые Какко с Лафренье, и центр Мика Зибанеджад, и голкипер Игорь Шестёркин.
Всё начиналось для ньюйоркцев относительно неплохо — в концовке первого периода форвард Колин Блэквелл открыл счёт, подправив бросок Адама Фокса, но Блэквелл, вероятно, был последним нападающим команды, от которого в этом матче ждали голов.
Шансы на то, чтобы развить преимущество, у «рейнджеров» были, но воспользоваться ими у подопечных Дэвида Куинна не получилось, а небрежное обращение с шайбой «Питтсбург» не простил. В середине второго периода нападающий «пингвинов» Брайан Раст убежал один на один и сравнял счёт.
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Чуть позже Райан Строум при поддержке Джейкоба Трубы и Артемия Панарина вторично вывел «Рейнджерс» вперёд. Российский лидер «рейнджеров» продлил свою результативную серию до 4 (2+4) матчей — Панарин остаётся лучшим нападающим команды, однако его усилий для пополнения общей копилки остаётся недостаточно.
В третьем периоде «синерубашечники» упустили победу, дав сопернику забить два гола, которых голкипер Игорь Шестёркин вполне мог бы не допустить — болельщики часто называют такие шайбы «пенками». Сначала российский страж ворот пропустил шальной бросок от Джареда Макканна, который просто набрасывал шайбу на пятачок от борта — снаряд полетел по высокой траектории и оказался в ближнем, «вратарском» углу.
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А в самой концовке основного времени Шестёркин не справился с броском Джейка Гюнцеля со средней дистанции. Возможно, голкиперу помешали боровшиеся перед ним хоккеисты, но рикошета не случилось, и прямой выстрел с такого расстояния не казался неберущимся. В четырёх матчах нынешнего сезона у Игоря нет в активе ни одной победы, а процент отражённых бросков не дотягивает до 90% (88,6%).
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Если «Рейнджерс» не потерял желания выйти в плей-офф, играя в одном из самых тяжёлых дивизионов, всей команде нужно срочно прибавлять. Некоторые мимолётные признаки улучшения можно было заметить, но их было явно недостаточно, чтобы избежать третьего проигрыша подряд.
«Нужно находить способ выигрывать такие матчи. Мы можем долго говорить о том, что хорошего было в этой игре, но мы опять уступили, ведя в счёте. Этот парень, Гюнцель, не должен был бросать без помех с такой дистанции за минуту до конца. Нужно понимать, кто из соперников может быть опасен в такой момент. Забрать лишь одно очко в двух матчах с «Пингвинз» — это очень обидно», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.
«Нам нужно играть проще, иногда мы слишком много пытаемся разыгрывать. Слишком много стараемся сделать на льду, вместо того, чтобы полагаться на свои инстинкты и навыки», — отметил нападающий Райан Строум. «Нужно учиться «закрывать» такие матчи. У нас есть преимущество, а победа достаётся другим. Сезон короткий и мы не можем позволить себе терять очки», — добавил Зибанеджад. Отставание от лидера дивизиона «Вашингтона» у «синерубашечников» составляет 6 очков, и следующие две встречи они проведут против «Баффало».
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