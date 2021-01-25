Один из лучших защитников-бомбардиров сезона Менелл после травмы сыграет с «Северсталью»

Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл, которого ранее вывели из списка травмированных, примет участие в сегодняшнем матче с «Северсталью». Об этом сообщил главный тренер белорусской команды Крэйг Вудкрофт в предматчевом шоу «В одном звене».



Хоккеист пропустил четыре матча белорусского клуба. В последний раз он выходил на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).



Напомним, сегодня, 19 января, минское «Динамо» в столице Беларуси пример череповецкую «Северсталь». Старт встречи запланирован на 19:10 мск.



В этом сезоне 23-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном чемпионате. На его счету пять результативных бросков и 23 голевые передачи при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.

Минское «Динамо» вывело из списка травмированных Бреннана Менелла