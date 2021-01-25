Один из лучших защитников-бомбардиров сезона Менелл после травмы сыграет с «Северсталью»
Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл, которого ранее вывели из списка травмированных, примет участие в сегодняшнем матче с «Северсталью». Об этом сообщил главный тренер белорусской команды Крэйг Вудкрофт в предматчевом шоу «В одном звене».
Хоккеист пропустил четыре матча белорусского клуба. В последний раз он выходил на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).
Напомним, сегодня, 19 января, минское «Динамо» в столице Беларуси пример череповецкую «Северсталь». Старт встречи запланирован на 19:10 мск.
В этом сезоне 23-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном чемпионате. На его счету пять результативных бросков и 23 голевые передачи при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.
Минское «Динамо» вывело из списка травмированных Бреннана Менелла
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