Каспарс Даугавиньш обновил латвийский рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ
В очередном матче игрового дня регулярного сезона КХЛ подольский «Витязь» принимает «Куньлунь Ред Стар». В третьем периоде подмосковный клуб ведёт со счётом 2:0.
Форвард «Витязя» Каспарс Даугавиньш забросил шайбу во втором периоде. Благодаря этому успеху латвийский форвард достиг отметки 45 очков в нынешнем регулярном сезоне. Даугавиньш обновил латвийский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу, который набрал по 44 очка в сезонах 2010/2011 и 2018/2019.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Всего в КХЛ Даугавиньш провёл 448 матчей, забросил 116 шайб и отдал 172 результативных передачи при показателе полезности «+42».
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