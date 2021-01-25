Каспарс Даугавиньш обновил латвийский рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона КХЛ подольский «Витязь» принимает «Куньлунь Ред Стар». В третьем периоде подмосковный клуб ведёт со счётом 2:0.

Форвард «Витязя» Каспарс Даугавиньш забросил шайбу во втором периоде. Благодаря этому успеху латвийский форвард достиг отметки 45 очков в нынешнем регулярном сезоне. Даугавиньш обновил латвийский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу, который набрал по 44 очка в сезонах 2010/2011 и 2018/2019.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Всего в КХЛ Даугавиньш провёл 448 матчей, забросил 116 шайб и отдал 172 результативных передачи при показателе полезности «+42».