Зубарев: не надо думать, что если Жамнов появился на скамейке, то есть какие-то проблемы

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Победа была нам нужна, сейчас начинается отрезок чемпионата, когда уже ищешь недосчитанные очки и берёшь всё то, что осталось. «Торпедо» — хорошая команда, мы зажимали их, но реализация страдала.



600 матчей в КХЛ? Может быть, и до 1000 дотяну? Сейчас могло быть и 800 — были сезоны, которые несильно давались. Сейчас каждая игра как седьмая в плей-офф, нет права на ошибку, ты надеешься, что осечку даст противоположная команда.



Появление Жамнова? Не надо думать, что если Алексей Юрьевич появился на скамейке, то есть какие-то проблемы. Лишняя пара рук никогда не помешает, человек через многое прошёл, с огромнейшим опытом, всегда может внести позитив», — приводит слова Зубарева официальный сайт КХЛ.