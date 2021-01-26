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Зубарев: не надо думать, что если Жамнов появился на скамейке, то есть какие-то проблемы

Зубарев: не надо думать, что если Жамнов появился на скамейке, то есть какие-то проблемы
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Победа была нам нужна, сейчас начинается отрезок чемпионата, когда уже ищешь недосчитанные очки и берёшь всё то, что осталось. «Торпедо» — хорошая команда, мы зажимали их, но реализация страдала.

600 матчей в КХЛ? Может быть, и до 1000 дотяну? Сейчас могло быть и 800 — были сезоны, которые несильно давались. Сейчас каждая игра как седьмая в плей-офф, нет права на ошибку, ты надеешься, что осечку даст противоположная команда.

Появление Жамнова? Не надо думать, что если Алексей Юрьевич появился на скамейке, то есть какие-то проблемы. Лишняя пара рук никогда не помешает, человек через многое прошёл, с огромнейшим опытом, всегда может внести позитив», — приводит слова Зубарева официальный сайт КХЛ.

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Генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов тоже встал на лавку, заметно взбодрив команду и придав ей уверенности.
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